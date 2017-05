Unit4 zet chatbot Wanda in voor ERP-gebruik

Wanda biedt volgens Unit4 een 'compleet nieuwe erp-gebruikerservaring' en is 'een mijlpaal in het streven' naar het leveren van zelfsturende zakelijke software. De zakelijke chatbot is in te bedden in een interface naar keuze: Skype, Slack of Facebook Messenger.



De digitale assistent heeft toegang tot de data in het Unit4 Business World-erp-systeem en geeft gebruikers suggesties die hen helpen om taken snel te voltooien. Met behulp van deze clouddienst kunnen gebruikers repetitieve taken automatiseren, prioriteren en sneller afronden zonder dat ze steeds hoeven in te loggen in hun erp-systeem.

De chatbot is gebouwd op Unit4’s People Platform, dat het bedrijf bestempelt als de motor achter de ontwikkeling van zelfgestuurde applicaties, mogelijk gemaakt door Microsoft Azure. Daardoor profiteert Wanda van de analysetools en machine-learningtechnologie waarover Microsoft beschikt.

Ook gebruikt Unit4 Microsofts Language Understanding Intelligent Service (Luis) waardoor Wanda begrijpt wat een persoon wil door de woorden die hij bezigt, zelfs als meerdere onderwerpen door elkaar worden behandeld in een gesprek. Voor het eerst profiteren werknemers van de data in hun erp-systeem zonder in te loggen.