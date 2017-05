Onzekere tijden veranderen agenda CIO

Digitale strategie

In ongeveer 41 procent van de bedrijven is er nu een breed omvattende digitale strategie opgesteld. Dat is een stuk meer dan in 2015 (27 procent) en 2016 (35 procent).



Intern verzet tegen verandering zien de meeste cio’s trouwens als grootste hinderpaal voor die strategie, veel meer dan bijvoorbeeld budgetperikelen. Om digitale innovatie aan te wakkeren, willen de meeste bedrijven (54 procent) meer tijd spenderen aan innovatieprojecten. Ook het samenwerken met kennisinstituten staat hoog op de agenda (52 procent). Tegelijk stelt 88 procent dat hun bedrijf nog niet ten volle profiteert van de digitale strategie. In een kwart van de bedrijven wereldwijd is al een chief digital officer aan de slag, in Nederland is dat in 27 procent van de bedrijven, in België zelfs 36 procent

Om de agility en de reactiesnelheid van de organisatie verder op te krikken, kijken de meeste cio's naar het implementeren van agile-methodologieën. Het toevoegen van cloud- en as-a-service-oplossingen scoort ook hoog. De it-budgetten blijken ook flink te stijgen, zowat 79 procent van de cio’s mocht zich dit jaar op een budgetverhoging verheugen. België en Nederland blijken wat dat betreft trouwens fiks onder het gemiddelde te zitten. Bij ons zijn het maar respectievelijk 38 en 39 procent van de ondervraagden die een groter budget kregen.