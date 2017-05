Dutch Game Garden opent locatie in Twente

De tweede locatie van de Dutch Game Garden moet specifiek talenten in het oosten van het land aantrekken. De nieuwe creatieve broedplaats voor startende gamebedrijven in Twente is volgens Dutch Game Garden de eerste game-incubator in het oosten van het land die zal opereren onder de vlag van Dutch Game Garden.



De nieuwe locatie wordt geopend op de Brouwerijstraat 1 in Enschede. Het wordt onderdeel van Cee Spot in de Roombeekwijk in Enschede. Dat is volgens de initiatiefnemers een open en toegankelijke omgeving waar creatieve professionals, studenten, het bedrijfsleven en de overheid elkaar ontmoeten.



'Met behulp van een incubatieprogramma krijgen game-ontwikkelaars de nodige vaardigheden om succesvol zaken te doen in de game-industrie en daarbuiten', schrijft Dutch Game Garden in een bericht over de aankondiging van de vestiging in Twente. Volgens JP van Seventer, managing director van Dutch Game Garden hebben gamebedrijven een grote behoefte aan ondernemerschapsvaardigheden en zichtbaarheid. 'Game-ontwikkelaars zijn creatieve makers die hun ideeën en kennis graag delen. Wanneer je ze in verbinding brengt met andere disciplines ontstaan er indrukwekkende producten voor uiteenlopende toepassingen. Ons incubatieprogramma helpt de game-ontwikkelaars om dat product op de markt te zetten en hun bedrijf te laten groeien.'