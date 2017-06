InnoValor wordt EIT Digital-partner

EIT Digital is een Europese educatieve en ondernemingsgerichte organisatie die naar eigen zeggen de digitale transformatie van Europa stimuleert. Doel hiervan is de economische groei en de kwaliteit van leven in Europa te verbeteren. Partners van EIT Digital-ecosysteem krijgen toegang tot internationale consortia die nieuwe diensten, producten of startups ontwikkelen op basis van Europees onderzoek.

InnoValor, opgericht in 1991 als het Telematica Instituut, was al via subcontracten actief als partner van EIT Digital. Nu tekent het voor een volwaardig partnerschap.

Wil Janssen, managing partner InnoValor: ‘Het EIT Digitals pan-Europese ecosysteem biedt ons toegang tot partijen voor gezamenlijke kennis- en productontwikkeling. Daarbij zorgt EIT Digital voor een financieel voordeel. Het verdubbelt namelijk onze investeringen, wat zorgt voor een kortere time to market. We kunnen hiermee inzetten op innovatie-activiteiten en hopen de komende twee jaar te verdubbelen in omvang.’