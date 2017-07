Atos lanceert simulator voor quantum computing

Bull Sequana

Het systeem laat het toe om qubits in memory te verwerken en zo processen te versnellen, Speciale firmware (software geïntegreerd in de hardware) moet de uitwisseling van data optimaliseren. Ook bevat de apparatuur hardwarecomponenten om specifieke quantumberekeningen te versnellen,



Atos: 'In de komende jaren zal quantumcomputing in staat zijn het hoofd te bieden aan de explosieve hoeveelheid data die door big data en internet of things beschikbaar komt. Het ontwerp van QML is gebaseerd op supercomputer Bull Sequana en moet de weg vrij maken voor nieuwe ontwikkelingen op het terrein van deep learning, algoritmes en kunstmatige intelligentie. Het gaat bijvoorbeeld om toepassingen binnen de farmaceutische industrie en de ontwikkeling van nieuwe materialen.'

De dienstverlener sluit allerlei samenwerkingen rondom quantum computing met onderzoeksinstellingen en universiteiten. In 2014 nam Atos de Franse ict-dienstverlener Bull over en kreeg via die overname de beschikking over een bouwer van quantumcomputers.