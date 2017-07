Rotterdam wordt thuishaven van robotcongres

Dat melden de organisatoren RoboBusiness Europe en TUS Expo. Het evenement dat in 2017 voor het eerst plaatvond in Den Haag is in 2018 gekoppeld aan de Maasstad. Tijdens het evenement is naast robotics ook veel aandacht voor artificial intelligence (ai) en onbemande systemen.



Bij de eerste editie waren ruim driehonderd bedrijven aanwezig uit de zorg, agricultuur, voedingsindustrie, schoonmaakindustrie, maritiem sector en de logistiek.

Het programma bestaat naast een vakbeurs uit presentaties van internationale robotica-experts van universiteiten. Vanuit Nederland is de TU Delft betrokken dat met het Robotics Institute en RoboValley beschikt over 170 experts op het gebied van robotica en aangrenzende kennisgebieden.

Tijdens het evenement vinden demonstraties plaats en is er ruimte voor startups. Er is een speciaal programma rondom de beveiliging van drones en bedrijven en potentiële klanten kunnen gekoppeld worden via een matchmaking-programma.