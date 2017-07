Boeing vergroot inzet 3D-platform Dassault

Medewerkers van verschillende afdelingen krijgen toegang tot dezelfde dataset die via het 3d-platform wordt gedistribueerd. De vliegtuigbouwer heeft een analyse gemaakt van de technische en functionele eigenschappen, kosten en businessvoordelen die de software kan bieden en heeft daarop besloten om het gebruik van Dassault's 3d-platform fors uit te breiden.



Dassault schrijft in een persbericht: 'Hiermee breidt Boeing zijn mogelijkheden op het gebied van end-to-end digitale samenwerking, design, engineering, analyse, productieplanning en de operationele werkvloer uit.'



Boeing maakt al sinds de productie van de eerste 777-toestellen (ongeveer 25 jaar geleden) gebruik van 3d-software van Dassault. Maar breidt deze nu uit van de ontwerptak naar algehele bedrijfsvoering.



Volgens Dassault zijn eventuele risico’s en kwaliteitsproblemen in de productie van onderdelen, maar ook in de uitvoering van diensten al voordat deze zijn gestart, te detecteren en uit te schakelen.