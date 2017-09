Kwart enterprises zet kunstmatige intelligentie in

Capgemini publiceert vandaag het onderzoeksrapport ‘Turning AI into concrete value: the successful implementers’ toolkit’. Het heeft in maart en juni van dit jaar bijna duizend organisaties, met minimale omzet van vijfhonderd miljoen dollar, uit negen landen wereldwijd ondervraagd. Het betreft Australië, Frankrijk, Duitsland, India, Italië, Nederland, Spanje, Groot-Brittannië en de VS. Het onderzoek is uitgevoerd door Capgemini’s onderzoekstak Digital Transformation Institute.

Uit dat onderzoek blijkt dat gemiddeld 36 procent van de organisaties ki-initiatieven op grote schaal implementeren. Dat gaat dus verder dan het uitvoeren van een pilot. Het gaat om projecten verspreid over meerdere bedrijfstakken, functies of geografische gebieden. Nederland scoort hier onder gemiddeld: slechts 24 procent is bezig met zo’n implementatie. Enkel Frankrijk scoort met 21 procent lager.

Gekeken naar de sectoren, dan nemen de sterk gereguleerde sectoren de leiding. 49 procent van de telecombedrijven, 41 procent van de retailers en 36 procent van de bankinstellingen zijn bezig met een implementatieproject op het gebied van kunstmatige intelligentie. De auto-industrie (26 procent) en fabricering (20 procent) lopen hier achter.