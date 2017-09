Avedon Capital neemt Visionsconnected en Viju over

Gefragmenteerd

Aveond Capital Partners is de in 2011 afgesplitste investeringstak van NIBC Bank. De investeerder participeert in onder andere verzekeringssoftwarebedrijf CCS en de WCC Group (een aanbieder van vergelijkingssoftware).



Emily Jeffries-Boezeman, investment manager bij Avedon, zegt dat de investeerder al geruime tijd de audiovisuele en videoconferencing-markt volgt. 'We zien kansen liggen om een wereldwijde specialist in visuele communicatie en samenwerking in het leven te roepen in deze dynamische, maar gefragmenteerde markt. Deze markt maakt een flinke groei door als gevolg van de vraag naar hoogwaardige video- en samenwerkingstechnologieën die op wereldwijde schaal worden aangeboden op basis van een ‘as-a-service’-model. De combinatie Viju en Visionsconnected vormt een stevige basis om deze markt te ontginnen.'

Daar waar Visionsconnected videoconferencing-diensten op de achtergrond regelt, is Viju gespecialiseerd in het laten werken van samenwerkingsoplossingen in vergaderruimtes en bestuurskamers. Beide bedrijven werken samen met fabrikanten als Cisco, Microsoft en Polycom.