BT gaat Box aan de man brengen

De twee bedrijven kondigden hun samenwerking aan op de Box World Tour Europe, een klanten- en partnerbijeenkomst die vandaag in Londen is gehouden. Na ATT in de Verenigde Staten en NTT in Japan is BT alweer de derde grote telecomdienstverlener die in zee gaat met Box.

Box-ceo Aaron Levie en Steve Masters, manager Customer Innovation bij BT, lichtten op het evenement kort toe dat de twee bedrijven verschillende mogelijkheden hebben gevonden om samen te werken. Voorbeelden zijn het opzetten van een verbinding met de cloud via Box en co-selling van Box aan bestaande BT-klanten. 'Met deze samenwerking kunnen Box en BT meer bedrijven in Europa helpen om cloudtechnologie te omarmen en hen de mogelijkheid bieden om waar ook ter wereld verbonden te zijn en samen te werken', aldus een gezamenlijke verklaring.