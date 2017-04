Wolters Kluwer onderzoekt afstoting Corsearch

Afstoten

In 2013 investeerder Wolters Kluwer nog in deze specifieke tak van juridische dienstverlening middels de overnames van het Amerikaanse Citizenhawk (software en diensten op het gebied van merkenrechtbescherming op internet) en Avantiq, een Luxemburgs bedrijf dat internationaal onderzoek doet naar handelsmerken en domein- en bedrijfsnamen.

Twee weken geleden kondigde Wolters Kluwer al aan zijn Transport Services-tak te willen verkopen. Ook dit onderdeel maakt deel uit van de divisie Governance, Risk & Compliance-divisie. En ook deze voorgenomen afstoting is opvallend omdat Wolters Kluwer in 2011 nog een overname in België deed om zijn positie op deze markt te versterken.