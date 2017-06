Action regelt HR met SAP SuccessFactors

Action maakt een snelle groei door. In 2016 opende de marktleidende discounter 197 nieuwe winkels. De ambitie is om dit aantal in 2017 te overtreffen. In totaal heeft Action ruim negenhonderd winkels verspreid over Nederland, Frankrijk, Duitsland, België, Oostenrijk en Luxemburg. Daar komen op korte termijn vier nieuwe landen bij.



Om deze expansie mogelijk te maken, investeerde Action in nieuwe systemen voor onder meer logistiek, financiën en opslag. Deze systemen draaien op het SAP HANA-platform. De erp-leverancier verzorgt nu ook alle hr voor de discountketen.



‘We zitten midden in een digitale transformatie. Tegelijkertijd maakt Action een enorme groei door, waardoor we nu in zes landen al meer dan 35.000 mensen in dienst hebben’, vertelt Jens Burgers, it-directeur van Action. ‘We hebben een uitgebreide studie gedaan naar de hr-softwaremarkt en verschillende oplossingen voor het optimaliseren van hr-processen met elkaar vergeleken’, vervolgt Burgers. ‘Uiteindelijk hebben we gekozen voor de oplossingen van SAP SuccessFactors. Die stellen ons in staat een flexibel en veranderend personeelsbestand efficiënt te beheren en de complexiteit te verminderen. Met SAP Successfactors kunnen we medewerkers uit verschillende geografische gebieden en culturen actief bij de organisatie betrekken en hun ontwikkeling stimuleren.’