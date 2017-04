Unit4 koopt branchegenoot Assistance Software

Assistance Software is in 1990 opgericht door Martijn van der Hoeden en levert professional services automation (psa)-oplossingen. Het bedrijf helpt serviceorganisaties bij het optimaliseren van de bedrijfsprocessen. Het rekent KPN, geospecialist Fugro en financiële adviseurs als RSM en Grant Thornton tot zijn klantenbestand.

Met de overname van Assistance Software breidt Unit4 haar aanbod aan oplossingen voor professionele service organisaties (pso’s) uit. De psa-leverancier gaat verder onder de naam Unit4 PSA Suite.

Naast een vestiging in Naarden beschikt het over een kantoor in het Amerikaanse Philadelphia. De dertig medewerkers blijven in 2017 nog werkzaam op het huidige Nederlandse kantoor. Op termijn verhuizen zij naar de Unit4-vestiging in Utrecht.