Vinci Energies wil VCD IT Groep overnemen

Het Franse energieconcern Vinci Energies wil VCD IT Groep uit Groningen overnemen. Door deze acquisitie versterkt het concern zijn ict-portfolio dat via dochteronderneming Axians wordt uitgedragen. Het aantal ict-specialisten binnen het Axians-merk in Nederland stijgt hiermee naar 950 werknemers en de omzet naar 200 miljoen euro.

De transactie wordt voorgelegd aan de Autoriteit Consument & Markt (ACM). Axians opereert in vijftien landen. Op termijn zal VCD verder gaan onder de merknaam Axians. De transactie zal naar verwachting in mei 2017 worden afgerond. VCD IT Groep (VCD) levert ict-oplossingen aan organisaties in de gezondheidszorg en heeft daarnaast een focus op de segmenten detailhandel & logistiek, industrie, overheid en zakelijke dienstverlening. VCD bestaat uit de business units VCD Business Solutions, VCD Infra Solutions, VCD Business Intelligence en VCD Healthcare. In 2016 realiseerde VCD met ruim driehonderd medewerkers een omzet van 47 miljoen euro.

