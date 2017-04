Een derde bedrijven besteedt ERP-hosting uit

SAP populairste erp-leverancier

Voor de Nederlandse markt is SAP met dertig procent nog altijd de populairste erp-leverancier. SAP dankt deze notering aan de positie in het publieke segment, maar nog meer aan de aanwezigheid bij multinationals. In dit laatste segment geeft net iets meer dan zestig procent van de locaties aan gebruik te maken van deze softwareleverancier.



Bij Nederlandse bedrijven ligt Microsoft een neuslengte voor op SAP. In het mkb is het een nek-aan-nekrace tussen Microsoft en Exact. Ook maatwerk-erp-software heeft nog altijd een aanzienlijke gebruikersbase in Nederland. Circa zeven procent van de locaties met erp heeft een eigen ontwikkeld (intern of extern) pakket in gebruik.



Voor de meeste erp-leveranciers is een redelijk gelijkblijvende penetratie waarneembaar. Zo ligt het percentage SAP-gebruikers de laatste vijf jaar net boven de dertig procent. 2017 lijkt een daling met enkele procentpunten te laten zien ten opzichte van de afgelopen vijf jaar. Microsoft schommelt iets, maar de lijn over de afgelopen zeven jaar is toch duidelijk stijgend. Namelijk van net onder de vijftien procent in 2010 tot net onder de negentien procent in 2017.

Exact handhaaft zijn positie in de laatste vijf jaar. Oracle kende eerst een aantal jaren van groei, maar lijkt die de laatste drie jaar weer langzaam prijs te moeten geven. Maatwerk is tot slot duidelijk aan het afnemen. In 2010 bedroeg dit nog veertien procent; dit loopt lineair terug naar de huidige zeven procent.