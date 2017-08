KPMG-partner koopt zich in bij Asecom

Grotere klanten aantrekken

Asecom richt zich op SAP Business One, het mkb-product van de softwareleverancier. De beoogde groei moet gerealiseerd gaan worden door iets grotere klanten aan te trekken. ‘Met productontwikkeling van SAP en met name SAP Hana, ervaren we groeiende belangstelling van grotere organisaties. Dat is een doelgroep waar we ons meer op willen richten', maakt Peters duidelijk. ‘Dergelijke implementaties zijn al een project op zich.’

Op dit moment is Asecom vooral sterk in de logistieke markt met een eigen magazijnoplossing. Dat blijft zo, al wil Peters wel enkele aanvullende vakgebieden omarmen. 'Erp draait om finance, supply chain, reporting, crm en hr. Die laatste twee gaan we niet doen. Wel gaan we ons naast supply chain meer richten op finance en reporting. Dit sluit ook aan bij de behoeften van deze grotere bedrijven. Finance is in veel gevallen nog onderbelicht en iedere ondernemer wil wel een cashflow-overzicht hebben. Ik kom uit de finance- en reporting-hoek, dus daar kan ik mijn waarde aan het bedrijf toevoegen.’