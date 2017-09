Infor is softwarepartner Borussia Dortmund

Als onderdeel van de overeenkomst zal Infor-branding getoond worden op de reclameborden in het stadion van Dortmund. Daarnaast zijn ook digitale reclame en evenementen onderdeel van de overeenkomst.



Voor Infor is dit de eerste samenwerking in het professionele voetbal. Het bedrijf is al officiële leverancier van Scuderia Ferrari van de Formule 1. Daarnaast is Infor onlangs geselecteerd voor een digitaal transformatieprogramma met de Brooklyn Nets van de National Basketball Association (NBA), en claimt het bij de Nieuw-Zeelandse rugbyclub de Crusaders de kaartverkoop met 10 procent te hebben verhoogd door inzet van het crm-systeem van Infor (zie ook de video).