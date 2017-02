Benelux & Nordics valse noot in Atos-resultaten

Atos heeft er in 2016 een goed boekjaar op zitten. De omzet steeg met bijna tien procent naar 11,7 miljard euro. De operationele marge tikte af op ruim 1,1 miljard of 9,4 procent van de omzet. In 2015 was dat 8,6 procent. De nettowinst op groepsniveau bedroeg 567 miljoen euro, een aanwas van bijna 40 procent.

Uit de cijfers blijkt dat vooral de afdeling ‘Big Data & Cybersecurity’ er een groeispurt heeft opzitten. Daar steeg de omzet met bijna 13 procent naar 666 miljoen euro. Het blijft daarmee wel nog veruit de kleinste divisie binnen Atos. De omzetten in ‘Infrastructure & Data Management’ (6,6 miljard) en ‘Business & Platform Solutions’ (3,2 miljard) stegen met minder dan één procent. Worldine groeide aan met 3,7 procent tot 1,26 miljard.

Geografisch gezien lieten bijna alle regio’s waar Atos actief is betere cijfers optekenen, enkel het V.K. en ‘Benelux & The Nordics’ lieten steken vallen. Het V.K. kon de schade beperken met een omzetdaling van 0,4 procent, maar ‘Benelux & The Nordics’ ging er met 7,3 procent op achteruit. Volgens Atos komt dit door een achteruitgang in het aantal contracten, vooral in de sector Financial Services. Het bedrijf geeft nog mee dat het nieuwe management, dat vorige zomer werd aangeduid, ‘actief gefocust’ is om deze divisie opnieuw naar groei te leiden.



Atos is in België vooral bekend als Atos Worldline, de leverancier van betaalterminals in winkels.