Novisource koopt Opdion voor groeiplan

SOA, BPM en MuleSoft

Eric van Oudenhoven, directeur van Opdion zegt in Novisource een sterke partner gevonden te hebben die de realisatie van de ambities van zijn bedrijf kan versnellen. 'Novisource biedt voor ons nieuwe toegangen tot de markt. Verder vinden we het belangrijk dat onze professionals zich binnen Novisource verder kunnen ontwikkelen.'

Opdion Services behaalde in 2016 een omzet van ruim 2,9 miljoen euro. Het bedrijf is in 2008 opgericht als niche speler op het gebied van integratie en business performance management (bpm). In eerste instantie lag de focus op diensten voor Sonic entersprise service bus-projecten (esb). In 2012 is de strategie herzien en worden nieuwe toepassingen ondersteund zoals het integratieplatform voor bedrijfsapplicaties MuleSoft. Opdion is de eerste partner van die Amerikaanse leverancier in Nederland.