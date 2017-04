Brexit heeft weinig impact op fintech-investeringen

Dat concludeert KPMG. Het analistenbureau onderzoekt elk kwartaal de investeringen in de fintechsector. De onderzoekers: 'Het Verenigd Koninkrijk wist in het eerste kwartaal van 2017 aanzienlijke buitenlandse investeringen aan te trekken. De Britse fintech-startups Atom Bank en Funding Circles ontvingen investeringen van respectievelijk 103,6 miljoen en 101,1 miljoen dollar. Het in Londen gevestigde CurrencyCloud wist 25 miljoen dollar aan te trekken van Google Ventures.'

Volgens KPMG is die investering de eerste stap van Google Ventures op de Europese markt. Ook Duitsland doet goed mee in de lijst van grootste investeringen in Europa. De Berlijnse startups BillPay, Raisin en SolarisBank konden flinke kapitaalinjecties tegemoet zien. Ook een investering in het Zweedse iZettle (175,2 miljoen dollar) laat volgens de analisten zien dat het fintech-ecosysteem in Scandinavië volwassen wordt.

Volgens KPMG zijn de durfinvesteringen in Europese fintech-bedrijven in de eerste drie maanden van 2017 aanzienlijk gestegen vergeleken met het laatste kwartaal van 2016. 'In de eerste drie maanden van 2017 investeerden durfkapitalisten voor een bedrag van 610 miljoen dollar in fintech, twee keer zoveel als in het laatste kwartaal van vorig jaar. De forse toename in Europa was met name een gevolg van een drietal investeringen van meer dan honderd miljoen dollar', aldus de analisten.