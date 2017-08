Bitcoin passeert waardegrens van vierduizend dollar

De cryptovaluta bitcoin is afgelopen weekend voor het eerst meer dan vierduizend dollar per bitcoin waard geworden. Dit gebeurde in de nacht van zaterdag op zondag. De stijging is flink te noemen, want eind 2016 was de virtuele betaaleenheid nog maar duizend dollar waard.

In mei verbrak de bitcoin voor het eerst de waardegrens van tweeduizend dollar, halverwege juni de drieduizend dollar. Precies een jaar geleden was de bitcoin nog 571 dollar per stuk waard; een stijging van zo'n 625 procent in een jaar.



Naast bitcoin presteert ook de cryptovaluta Ethereum goed. Begin dit jaar was die munt nog zo'n acht dollar per stuk waard, nu ruim driehonderd dollar, een waardestijging van ruim 3600 procent.

Beleggen niet zonder risico Door de enorme waardestijging wordt beleggen in cryptocaluta populairder, maar de Nederlandse Autoriteit Financiële Markten (AFM) waarschuwt voor de risico's. De toezichthouder trok in juni 2017 zelfs parallellen met de internetzeepbel van de late jaren negentig. Beleggen in crytovaluta is volgens de toezichthouder zeer risicovol vanwege forse koersschommelingen, de ingewikkelde technologie erachter en het feit dat de geldvorm pas net bestaat. De autoriteit spreekt van een hype waarbij veel mensen bang zijn om de boot te missen en hierdoor ondoordachte beslissingen nemen. Ook is er (nog) geen toezicht op de handel in virtueel geld.

Erfenis in cryptovaluta beschermen Tegelijkertijd met het nieuws over de waardestijging van de bitcoin en anderhalve maand na de waarschuwing van de AFM komt het Nederlandse blockchain-initiatief Blocks met naar eigen zeggen ‘het eerste product waarmee bezitters van Bitcoin en andere cryptovaluta hun digitale erfenis op een veilige manier kunnen regelen.’ De oprichters gaan er vanuit dat cryptovaluta naast het traditionele geld zal gaan bestaan en dat dit virtuele geld ook geërfd kan worden. Cryptovaluta-erfenis beschermen

