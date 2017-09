Topicus en TVI maken taxatie-oplossing hypotheekmarkt

Het aanvragen van een hypotheek neemt vaak veel tijd in beslag. Taxatiegegevens moeten vaak handmatig worden overgenomen en zorgvuldig worden gecontroleerd. Een tijdrovende klus, merkten ze bij Quion, een aanbieder van hypotheken in Nederland.

Het bedrijf zocht een oplossing waarbij de taxatie direct digitaal van de bron wordt ontvangen, zodat medewerkers dit niet meer zelf hoeven in te voeren. Automatiseerder Topicus en Taxatie Validatie Instituut (TVI) bedachten voor Quion een gepatenteerde oplossing waarbij gevalideerde taxatiegegevens direct, veilig en foutloos van de bron naar de kredietverstrekker worden verstuurd. Menselijke controle is niet meer nodig. De partners hebben de ambitie om de taxatie-oplossing als standaard neer te zetten in de sector.

'Zo is de tijd van onderhandse deals voorbij', meent Carina Bosch, algemeen directeur van TVI. 'Met deze softwareoplossing wordt het taxatierapport sneller verwerkt, met minder kans op fouten. Daardoor ontstaan betrouwbare gegevens die de waarde van de hypotheekportefeuilles van banken en geldverstrekkers vergroten. Bovendien kunnen alle betrokken partijen op dezelfde manier blijven werken.'