BlackBerry wint patentzaak Qualcomm

Wereldwijd is Qualcomm in meerder rechtszaken betrokken waarin gesteld wordt dat ze hun machtspositie in de sector misbruiken. De licenties op patenten zijn een grote inkomstenbron voor de chipfabrikant. Eerder spande ook Apple een proces aan tegen Qualcomm.

De schikking werd vastgesteld in een arbitragezaak; de definitieve beslissing valt eind mei.