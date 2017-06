SOA People neemt Duitse Cormeta over

Cormeta AG is een gekwalificeerde SAP Partner die zich richt op middelgrote bedrijven. De organisatie telt ruim honderddertig medewerkers, heeft een omzet van meer dan twintig miljoen euro en haar hoofdkwartier in Ettlingen nabij Karlsruhe. Ook in Berlijn, Düsseldorf en Hamburg zijn er vestigingen.

Khalil Hodaibi, ceo SOA People, noemt de overname voor beide bedrijven een ‘geweldige kans’.



‘Deze strategische acquisitie zal onze aanwezigheid in de Europese markt verstevigen en maakt het mogelijk onze voorgeconfigureerde brancheoplossingen en innovatieve cloud-oplossingen naar een breder publiek uit te dragen. We zetten onze zoektocht naar best-of-breed-organisaties in elk Europees land voort. Met haar ervaren medewerkers, eigen oplossingen en solide SAP-ervaring past Cormeta goed bij SOA People’s cultuur en mogelijkheden.’

Momenteel bedient SOA People zowat vierhonderd klanten en zet het ruim honderd miljoen euro om. Tegen 2022 mikt Hodaibi op een verdubbeling van dat cijfer. Het bedrijf heeft kantoren in België (Waver, Gent en Mechelen), Nederland (Nieuwegein), Frankrijk (Puteaux, Lyon en Entzheim) en Luxemburg (Bertrange).