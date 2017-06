ICT Markttoets vervangt ICT Haalbaarheidstoets

De ICT Haalbaarheidstoets werd in 2007 geïntroduceerd om de kwaliteit van ict-projecten bij overheidsorganisaties te verbeteren, door in een vroegtijdig stadium de markt te betrekken bij de plannen voor een project. Eind mei heeft de branchevereniging in samenspraak met het ministerie van BZK de naam ICT Haalbaarheidstoets gewijzigd naar ICT Markttoets, een naam die de lading van de toets beter dekt. Het concept van de toets blijft ongewijzigd.



Volgens Floor Lekkerkerker, projectleider bij Nederland ICT, doet de oude naam vermoeden dat er wordt getoetst of een project in zijn geheel haalbaar is en dat klopt volgens haar niet. Er wordt bij een ICT Markttoets door de markt gediscussieerd over specifieke aspecten met betrekking tot de haalbaarheid van een project of programma. De ICT Markttoets is een pre-competitieve, transparante, marktconsulatie waarvoor alle ict-partijen, lid van Nederland ICT of niet, zich kunnen intekenen. Zowel het mkb als grootzakelijke bedrijven kunnen meedoen, mits ze bij de doelgroep passen van het project dat wordt getoetst. Vooraf wordt een aantal vragen door de vragende overheidsorganisatie, met hulp van Nederland ICT, zorgvuldig geformuleerd. Tijdens de workshop wordt de markt bevraagd om hun gezamenlijke mening omtrent een aantal onderdelen van het voorgenomen ict-project of programma.