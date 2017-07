Hoofdsponsor CM steekt NAC Breda in nieuw shirt

De nieuwe identiteit van CM moet aansluiten bij hoe het bedrijf zich heeft ontwikkeld en waar het vandaag voor staat, zo klinkt het in een persbericht. Opmerkelijk is dat het internetdomein CM.com onlangs in handen van het bedrijf kwam.

Sinds 1999 is CM gegroeid van sms-bedrijf tot een dienstverlener die mobiele applicaties en toepassingen aan bedrijven levert. Sms is nog altijd een belangrijk onderdeel, maar ook betalingen, push-notificaties, online-identificatie, stemberichten en ticketing zijn tot het portfolio gaan behoren.

‘CM is uitgegroeid tot een mobile business enabler die diensten aanbiedt in het mobiele spectrum’, zegt chief marketing officer Joris van der Waart. ‘Van het verzenden en ontvangen van tekst- en spraakberichten tot en met het digitale identificatie en authenticatie en het ontvangen van betalingen. Dat is ook de reden dat de toevoeging ‘telecom’ niet langer wordt gevoerd. We zijn zeker niet alleen een telecombedrijf.’

Ook op de wedstrijdshirts van de Nederlandse Eredivisieclub NAC Breda, waarvan CM de hoofdsponsor is, prijkt het nieuwe logo en het nieuwe internetadres.

CM lanceerde onlangs ook een product in België en Nederland: GIN. GIN is een webcare-tool voor messaging apps waarmee via één dashboard is te communiceren met klanten via Facebook Messenger, Telegram en Whatsapp. Binnenkort komt daar WeChat bij.

Gebruikers kunnen met een onbeperkt aantal chats en berichten per gebruiker aan de slag, waarbij de data door CM wordt opgeslagen. Op die data zijn dan analytics-tools los te laten.