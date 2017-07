Omzet Econocom minder sterk gegroeid

De halfjaaromzet van it-dienstverlener Econocom is met bijna zes procent gestegen in de eerste jaarhelft, naar 1,28 miljard. Over het eerste kwartaal kon Econocom nog een stijging van bijna tien procent rapporteren.

De omzet over de eerste zes maanden van 2017 lag 5,7 procent hoger dan in de eerste helft van vorig jaar. Exclusief de overnames zou er een organische groei van 2,4 procent geweest zijn. De bedrijfswinst van Econocom steeg met ruim negen procent naar 58,2 miljoen euro. De nettowinst ging er vier procent op vooruit tot zo’n 33 miljoen. De cijfers blijven net iets onder verwachtingen, ook omdat de kosten van enkele overnames op het resultaat wegen, alsook de kosten van het nieuwe strategische vijfjarenplan van Econocom. Econocom maakte in mei bekend dat het twee bedrijven volledig overnam: BIS Group, een Belgisch-Nederlandse multimedia-integrator, de consultant LP Digital. Daarnaast werd ook een aandeel van veertig procent genomen in JTRS, een Brits bedrijf dat zich op de onderwijsmarkt richt. Econocom maakte ook enkele wijzigingen in zijn management bekend. Robert Bouchard, zoon van ceo Jean-Louis Bouchard, wordt operationeel directeur. Sébastien Musset wordt managing director van Frankrijk, het belangrijkste land voor Econocom en moet in die rol bijkomende synergieën zoeken.



Martine Bayens, de huidige coo van Digital Dimension, ten slotte, krijgt de leiding van de afdeling Satellites, de Econocom-dochters die zich op snelgroeiende domeinen focussen. Voor het hele boekjaar bevestigt Econocom de prognoses: een organische omzetgroei boven vijf procent en winstgroei van meer dan tien procent.

Dit artikel is afkomstig van Computable.nl (https://www.computable.nl/artikel/6169013).

