Verkoop chiptak Toshiba lijkt bezegeld

Toshiba probeert al enkele maanden zijn chipdivisie van de hand te doen, maar dat had meer voeten in de aarde dan gedacht. Het bedrijf splitste de afdeling in april van dit jaar af en zette het prompt in de etalage om verliezen op te vangen bij zijn dochter Westinghouse, dat eerder dit jaar failliet ging.

Voor de verkoop was heel wat interesse in de technologiewereld. Aanvankelijk leek het er op dat het investeringsfonds Bain Capital de deal zou binnenhalen, samen met enkele Japanse overheidsfondsen. Voor de Japanse overheid was dat belangrijk omdat op die manier de intellectuele eigendom van Toshiba in het land verankerd zou blijven.

Die overeenkomst ging echter niet door omdat Western Digital een rechtszaak aanspande tegen de verkoop. Western Digital is voor de helft eigendom van de chipdivisie van Toshiba, maar was het niet eens met de afsplitsing van het bedrijfsonderdeel en stelde dat het een vetorecht had. De Amerikanen spanden daarom een arbitragezaak in Californië aan.

De twee Japanse overheidsfondsen verlieten daarop de tafel. Voor Apple, dat eerder al een consortium vormde met Foxconn om een bod uit te brengen, was dat het signaal om een nieuwe poging te doen om de chipdivisie binnen te halen. Samen met Dell, Seagate, Hynix, Hoya en het Bain Capital trekt het nu dus aan het langste eind.