KPN schrapt glasvezelnetwerk Eindhoven

Dat meldt het Eindhovens Dagblad. Volgens de krant heeft KPN bij de gemeente gemeld dat het een streep zet door eerdere plannen voor een glasvezelnetwerk en gebruikmaakt van het bestaande telefoonnetwerk.



Volgens KPN maakt ook vdsl snel internet mogelijk, blijven de kosten voor de aanleg beperkt en gaat de uitrol sneller, waardoor meer huishoudens in korte tijd kunnen worden aangesloten. Burgermeester en Wethouders (B&W) zouden daar vraagtekens bij plaatsen, zo blijkt uit een brief aan de raad.

Het college stelt daarin dat het alternatief van KPN niet aansluit bij de ambities van de gemeente, die uitgaan van 'verglazing' van de Brabantse gemeente. KPN spreekt in de krant tegen dat gestopt wordt met de verglazing van Eindhoven, maar dat het bestaande kopernetwerk gecombineerd wordt met glasvezelkasten in de wijken. 'Van daaruit bereiken we de woonkamer via het upgraded kopernetwerk', aldus de telecomaanbieder.

Die combinatie maakt volgens KPN 'hele hoge snelheden' mogelijk. Het gemeentebestuur is daar niet gerust op. In april start de aanleg van vdsl in de binnenstad. Strijp en Gestel volgen daarna. Eind 2018 moet de uitrol voltooid zijn.