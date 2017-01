HPE koopt Simplivity voor 650 miljoen dollar

Het Amerikaanse Simplivity is gespecialiseerd in hyperconverged infrastructure appliances. Die apparatuur met slimme software moet architectuurconcepten van de cloudwereld naar het datacenter brengen. Het bedrijf levert onder meer software defined-oplossingen die worden ingezet in virtuele digitale infrastructuren (vdi-omgevingen) van onder andere Citrix en VMware. Deze worden gebruikt voor het beheer van Microsoft Exchange-, SAP- en Oracle-omgevingen.



HPE, dat met de HC380 en HC250 een eigen aanbod van appliances heeft, blijft die producten ondersteunen. Volgens HPE kunnen klanten van Simplivity erop rekenen dat de ingeslagen productroadmap niet direct zal veranderen.



De Amerikaanse leverancier licht in een persbericht over de overname van Simplivity toe: 'Veel bedrijven beschikken over verouderde ict-omgevingen. Die legacy sluit niet aan op cloudgebaseerde diensten waarbij klanten uitgaan van on-demand-applicaties. Moderne omgevingen voor databeheer maken gebruik van gebruiksvriendelijke toepassingen en bieden ontwikkelaars de kans om eenvoudig nieuwe toepassingen te ontwikkelen, op te schalen en nieuwe beveiligingstoepassingen te ontwikkelen.'