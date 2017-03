Centralpoint verhuist naar groter kantoor

Op de nieuwe locatie beschikt het bedrijf over tweeduizend vierkante meter kantoorruimte en een magazijnruimte. Directeur Brian Speelman vertelt aan Computable dat de nieuw huisvesting ook ruimte biedt voor trainingen en klantendagen. 'Op de oude locatie was daar geen ruimte voor. Ook kan het bedrijf op het nieuwe onderkomen op aanvraag demonstraties geven van producten van leveranciers als HP, Dell, Lenovo en Apple', vertelt Speelman.



Het voordeel van de nieuwe ruimte is volgens Speelman dat zijn medewerkers elkaar gemakkelijker weten te vinden.



Het vijftien jaar geleden opgerichte Centralpoint is de afgelopen jaren flink gegroeid. Dat komt onder meer door verkoop via internet. Het bedrijf bouwde een online-platform om het mkb (bedrijven tot 250 werkplekken) te bedienen via internet. Was die vorm van verkoop aanvankelijk niet vanzelfsprekend, tegenwoordig is de verkoop van hardware via internet gemeengoed. Het bedrijf liep voor op die trend. Daardoor heeft het naar eigen zeggen de achterliggende administratieve-, logistieke- en serviceprocessen uitstekend op orde.