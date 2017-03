Systemax verkoopt Misco aan Hilco Capital

Een overnamebedrag is niet vrijgegeven. Systemax meldt wel een klein aandeel in de afgestoten bedrijfsonderdelen (officieel: Systemax Europe SARL Luxembourg) te behouden. Hilco Capital is een bedrijvendokter dat slechtlopende ondernemingen onder handen neemt. De Misco-onderdelen komen onder een nieuw bedrijf te hangen dat wordt geleid door het management buy-in team van Hilco Capital én de aangetrokken Alan Cantwell, een specialist in bedrijfsovernames.

Vorig jaar werd Misco Duitsland al verkocht aan Cancom. De verlieslatende omzet van Misco bedroeg in 2016 ruim vijfhonderd miljoen dollar (ter vergelijking: de Franse tak Inmac Wstor behaalde in zijn eentje een winstgevende omzet van ruim vierhonderd miljoen dollar). Er werken ruim duizend man bij de Misco-groep, dat ook nog een shared service center in Hongarije heeft. Ook verkoopt Misco via het online kanaal in België en Ierland.