Xerox opent aanval op middenmarkt

Apps

Ook hebben de machines een aantal ingebouwde apps die in de Xerox App Gallery staan. Deze apps, ontworpen door Xerox of partners uit het kanaal, helpen organisaties werkprocessen te creëren die passen bij hun specifieke activiteiten. Kozial wijst er bijvoorbeeld op dat met behulp van digitale workflows een zorginstelling het invoeren van patiëntendossiers kan afstellen op de manier van werken in de organisatie, met minder en snellere stappen. Zoiets geldt ook voor het invoeren van contracten of facturen bij bedrijven. Via de Xerox App Gallery kunnen gebruikers ook andere apps zoeken en installeren.

Daarnaast zijn de apparaten 'mobiel en cloud ready', benadrukt zij. Via cloudconnectors die beschikbaar zijn in de app-winkel is informatie vanuit het apparaat op te slaan in cloud-omgevingen zoals Dropbox, Office 365 of Google Drive. Medewerkers die mobiel werken, kunnen draadloos printen vanaf elk apparaat.