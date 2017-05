Infotheek krijgt akkoord voor aankoop SA

Infotheek neemt alle aandelen over van Saphin Investment Group, de aandeelhouder van Scholten Awater. Het overnamebedrag is niet bekendgemaakt. De overname steunt volgens de koper op drie belangrijke pijlers: het delen van kennis, het vergroten van het portfolio en schaalvoordelen.



Infotheek: 'Voor beide organisaties betekent de overname een mogelijkheid om verder te groeien en zich te ontwikkelen tot een sterke Europese uitdager die de hele markt kan bedienen: zowel het grootzakelijke en het publieke domein, als het kleinzakelijke segment en de consument.'



Scholten Awater zal voorlopig onder die naam en als zelfstandige juridische entiteit verder gaan. Op 25 april 2017, toen Infotheek bekendmaakte dat het Scholten Awater wilde overnemen, vertelde Infotheek-directeur Jordy Kool aan Computable dat Scholten Awater al langer op zijn lijstje stond.



Infotheek Group is opgericht in 1991. De groep bestaat uit meerdere merken, waaronder de value added reseller Infotheek, distributeur Xeptor IT Distribution, consumentenwebshop 4Launch en Hardware as a Service (HaaS)/verhuurpartner Flex IT Rent. Bij Infotheek Group werken ruim zeshonderd medewerkers, verspreid over 21 vestigingen in Europa.