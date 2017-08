Lenovo lijdt verlies en is koppositie PC-markt kwijt

De pc-verkoop daalde in het afgelopen kwartaal met 6 procent. Daardoor is Lenovo zijn positie van grootste pc-leverancier ter wereld kwijt aan HP.



Het bedrijf zit in een transitie waarin het zijn productaanbod afstemt op de groeiende vraag naar hardware die mobiel werken en clouddiensten ondersteunt. Het stelt dat consumenten bereid zijn om per product meer te betalen als dit aan hun nieuwe behoeften voldoet.



Lenovo meldt dat de servertak te maken heeft met tekorten aan componenten, hogere kosten en agressieve prijsstrategieën van concurrenten. Volgens het bedrijf zijn er in de keten tekorten aan componenten zoals geheugenchips en accu's. Het is voor het eerst sinds september 2015 dat Lenovo een kwartaalverlies lijdt.