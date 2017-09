Peter Weber is nieuwe baas van Curvature

Weber gaf hiervoor leiding aan Carpathia, een leverancier van datacenter- en clouddiensten. Daarvoor was Weber oprichter en directeur van Sevenspace, een leverancier van software voor beheer op afstand van Unix-, Linux- en Windows-systemen. Het bedrijf werd eind 2004 door Sun Microsystems overgenomen; Weber bleef nog aantal jaren bij Sun aan boord om leiding te geven aan de wereldwijd opererende businessunit Services.

Sinds de oprichting in 1986 is Curvature uitgegroeid van een standaardleverancier van tweedehands Cisco-apparatuur tot een merkonafhankelijke leverancier van opgefriste hardware en bijbehorende onderhoudsdiensten. Wereldwijd bedient Curvature zo'n tienduizend klanten, waaronder zo'n duizend multinationals. Het bedrijf telt zo'n 2.200 werknemers en heeft in Nederland locaties in Lijnden (Europees hoofdkwartier) en Amsterdam (operations).

Hardwaredienstverlener Curvature fuseerde begin dit jaar met it-dienstverlener Systems Maintenance Services (SMS). Na de transactie neemt het bedrijf in eerste instantie de naam SMS/Curvature aan en wordt John Wozniak (voorheen SMS) nog benoemd tot ceo. Grootaandeelhouder in Curvature is investeerder Partners Group.