Omstreden Chinese Twitter-manager pakt biezen

De Chinese Twitter-manager Kathy Chen heeft het bedrijf na zeven maanden alweer verlaten. Chen was manager van de Chinese tak van de onderneming. Het sociale netwerk wordt in China geblokkeerd, maar werft wel globale adverteerders in het land. Ze maakte haar vertrek bekend in een reeks tweets. Een opvolger is nog niet bekendgemaakt.

De Chinese kwam afgelopen jaar in opspraak wegens haar nauwe banden met de Chinese overheid. Zo deed ze zeven jaar onderzoek naar rakettechnologie voor het leger. Daarnaast was ze ceo van een spionagebedrijf dat samenwerkte met de Chinese regering.

Reorganisatie Het vertrek van de topvrouw valt samen met de wereldwijde reorganisatie van het sociale netwerk. Deze leidde onlangs nog tot het sluiten van het kantoor van Twitter in Nederland. De vestiging van Twitter in Hong Kong blijft volgens de vertrekkende manager open.



Het gaat financieel al lange tijd slecht met Twitter. Bij de presentatie van de laatste kwartaalcijfers maakte het bedrijf bekend dat 350 medewerkers wereldwijd hun baan zouden verliezen. Ook in de top van de onderneming rommelt het. Zo stapten eerder de operationeel directeur en de technisch directeur op. Het bedrijf zette zichzelf vorig jaar in de verkoop. Softwaremaker Salesforce, Disney en Google hadden interesse, maar zagen toch af van een bod.

