TamTam neemt via Debt Webfactory uit Ierland over

TamTam startte in 2015 het internationale netwerk Debt en hangt daar zijn overnames onder, zoals Building Blocks, Expand Online, Supersteil, A Friend of Mine en Second Degree. Het bedrijf krijgt hierbij steun van investeerder Waterland die eind 2015 instapte.

Het 24 jaar oude Webfactory is de volgende kraal die aan de Debt-ketting wordt geregen. Met het toetreden van dit bedrijf groeit het netwerk uit naar zeshonderd medewerkers met een gezamenlijke omzet van ruim zeventig miljoen euro en kantoren in Nederland, Groot-Brittannië, de Verenigde Staten, Duitsland, Ierland en Spanje.