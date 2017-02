UPS test leveren pakketje met drone

Drones in Nederland

Het moment dat we de eerste drones van UPS in Nederland zien vliegen, laat ondanks de geslaagde test nog even op zich wachten. ‘UPS heeft al tests uitgevoerd met drones in Nederland, in een distributiecentrum in Venlo. Bij deze tests hebben drones de beschikbare voorraad op hoge rekken in het magazijn gecontroleerd of de beschikbare ruimte in het distributiecentrum in kaart gebracht. UPS heeft niet direct plannen voor andere tests, maar verwacht wel dat het drones zal blijven testen voor diverse operationele toepassingen’, aldus een woordvoerder.

UPS is een wereldwijd bezorger van pakketten en vracht. Het hoofdkantoor is gevestigd in Atlanta, Verenigde Staten. Het bedrijf biedt wereldwijd diensten aan in meer dan 220 landen en gebieden.