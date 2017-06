Agro Merchants kiest Zetes als Europese partner

Agro Merchants Group is in 2013 opgericht en daarna uitgebouwd tot een wereldwijd netwerk van bedrijven, gespecialiseerd in vrieshuizen en complementaire logistieke dienstverlening. Wereldwijd heeft de groep inmiddels ruim 7,5 miljoen vierkante meter aan magazijnen en distributiecentra en meer dan zesduizend vaste medewerkers. Het Europese hoofdkantoor is gevestigd in Barneveld.

Om de snelle groei beter centraal te managen, gaat Agro al haar bedrijven met elkaar integreren en meer automatiseren. Een van de redenen waarom Zetes de opdracht kreeg toegewezen, is omdat ze op Europees niveau logistieke oplossingen leveren en zowel de operaties ondersteunen als helpen te optimaliseren.

Zetes gaat als eerste project mobiele computers van Zebra en een mobile device management-oplossing leveren, met ondersteuning via de Zetes TotalCare-service. Agro Merchants kan zo de beschikbaarheid van hun logistieke apparatuur verhogen, waardoor ze tijd en geld besparen en informatie vanuit de operaties sneller en beter beschikbaar is. Dat moet de verdere optimalisatie van hun processen en de inzetbaarheid van resources verbeteren.

‘De wereldwijde foodmarkt verandert snel’, zegt Gerbrand Goede, verantwoordelijk voor client integration & operational improvement bij Agro. ‘Enerzijds worden spelers in de supply chain groter, met een toenemende internationale dienstverlening. Anderzijds zien wij de fysieke bewegingen van voedselproducten internationaler en multi-continentaal worden. Beide trends vragen om een integratieslag van onze diensten en bedrijven wereldwijd, waarmee wij uiteindelijk een compleet geïntegreerd antwoord bieden op internationale schaal.’