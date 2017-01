DUO reserveert 240 miljoen voor ICT-inhuur

Er namen 21 partijen deel aan de aanbesteding. Onder de gekozen leveranciers wordt op jaarbasis voor zestig miljoen euro aan ict-werk ingehuurd. Met de gunning hoopt DUO de komende vier jaar zijn behoefte aan tijdelijke ict-medewerkers in te vullen. Het werk vindt in principe plaats vanuit Groningen, waar Duo gevestigd is.



DUO noemt in het aanbestedingsdocument geen specifieke projecten of piekperioden waarvoor de ict'ers worden ingehuurd. Het meldt in de gunning dat de ict-medewerkers op inhuurbasis werkzaamheden of prestaties verrichten ten behoeve van deelnemende diensten.