RightBrains wil meisjes voor IT winnen via CIO

RightBrains wil jonge talentvolle vrouwen, die aan het begin van hun studie of carrière staan, inspireren en voorbereiden op hun digitale toekomst en alle stereotypes dat meisjes niet goed zijn in bètavakken wegnemen. ‘In een toekomst waar innovatie en succes worden gedreven door de manier waarop organisaties en mensen kunnen meebewegen en anticiperen op de snelheid van digitale technologieontwikkelingen, moeten wij jonge vrouwen gaan betrekken en laten zien dat dit een wereld is voor mannen én vrouwen’, meent RightBrains-directeur Geke Rosier. Nog steeds kiezen jonge vrouwen niet bewust voor een carrière in dit werkveld en heeft it een onaantrekkelijk imago met veel te weinig vrouwelijke rolmodellen. Op basis van onderzoek van David Miller van de Northwestern University in de Verenigde Staten scoort Nederland het hoogste op het stereotype dat meisjes niet goed zijn in bètavakken, met als resultaat dat wij het laagst aantal meisjes hebben van de hele wereld die kiezen voor een bètastudie.

Het programma rondom de voorpremière van ‘Hidden Figures’ start om 19.00 uur in Theater Figi in Zeist, de film start een half uur later. Aansluitend is er nog een netwerkbijeenkomst tot 23.00 uur. RightBrains wil graag talentvolle meisjes naar de avond trekken om hen met een inspirerend, waargebeurd verhaal te interesseren voor een digitale toekomst. Cio’s, executives en managers in it kunnen zich samen met hun digitale talenten gratis voor deze avond registreren.