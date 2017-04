Gecertificeerde IT’er verdient meer

Cloud, cybersecurity en virtualisatie

De prioriteiten van organisaties liggen bij cloud computing, cybersecurity en virtualisatie. Tegelijkertijd is het voor it-besluitvormers naar eigen zeggen lastig om op die gebieden gekwalificeerde professionals te vinden. De groeiende vraag op deze terreinen betekent vaak dan ook een hoger salaris voor deze groep. Uit het onderzoek blijkt dat it'ers in cybersecurity in totaal het hoogste salaris hebben; het wereldwijde gemiddelde is hier 82.200 euro. Specialisten in cloud computing staan ook in de top vijf, met wereldwijd een gemiddeld salaris van 70.736 euro.

‘De gemiddelde levenscyclus van een it-product wordt steeds korter, en de kennishiaten worden dieper. Organisaties kunnen zichzelf niet uit deze problemen kopen. Ze moeten naar de eigen organisatie kijken en hun mensen trainen op de juiste vaardigheden’, aldus Sean Dolan, ceo van Global Knowledge.



Het volledige rapport kun je hier terugvinden.