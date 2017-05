Ordina start gratis basiscursus DevOps

MOOC's, waarbij lesmateriaal vaak gratis online wordt aangeboden en de sociale interactie tussen cursisten centraal staat, zijn overgewaaid vanuit de VS. Ook universiteiten en hogescholen organiseren steeds vaker deze online-cursussen.



Ordina zegt in Nederland het eerste bedrijf te zijn dat een gratis MOOC over DevOps aanbiedt. Tijdens de cursus worden vragen behandeld als: welke mindset is er nodig voor een DevOps-cultuur, welke organisatorische consequenties heeft DevOps en waarom kiezen DevOps-organisaties voor vergaande automatisering?



Volgens learning & development-consultant Marije van Dijk, die het cursusprogramma heeft opgezet, is er vooral interesse vanuit ict'ers. 'Onder de inschrijvers zijn beheerders, testers en ontwikkelaars, maar ook zzp'ers en studenten. We hebben ook een flink aantal aanmeldingen vanuit België', vertelt ze aan Computable.



De cursus start 15 mei 2017 en duurt vier weken. 'Deelnemers kunnen vanaf de eerste dag van de week beginnen met nieuw lesmateriaal, maar ze kunnen ook later in de week starten', vertelt Van Dijk.



Belangstellenden kunnen zich nog inschrijven.