ROC-student wint Microsoft Office-wedstrijd

Deelnemers aan het Nederlands Kampioenschap Office, dat 2 juni jongstleden plaatsvond, leggen als beste van hun school een nieuw examen in Word of Excel af, waarvoor ze vijftig minuten de tijd krijgen. Winnaar is de studenten met het hoogste aantal punten in combinatie met de snelste tijd.



De organisatie van het NK was in handen van Slim.nl, de ict-webwinkel verantwoordelijk voor het aanleveren van een Nederlandse kandidaat voor de wereldwijde competitie, genaamd de World Championship Microsoft Office Specialist (WC MOS). Deze vindt plaats van 30 juli tot en met 2 augustus in Disneyland in de Verenigde Staten.



Aan de internationale competitie doen in totaal 130 landen mee. Deelnemers strijden in meerdere disciplines – zoals Excel, Word en PowerPoint – om de wereldtitel.