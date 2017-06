VNSG kiest Jan-Willem van der Meere als voorzitter

De 49-jarige Jan-Willem van der Meere heeft een master in Business Econometrics en is met zijn logistieke achtergrond sinds 1997 werkzaam binnen het SAP-domein. Eerst als SAP-consultant bij Hill’s Pet Nutrition en later bij Perfetti Van Melle, waar hij in 2001 manager van de SAP-servicedesk werd. In 2007 werd hij daar benoemd tot regionale it-manager. Sinds augustus 2015 is hij it-directeur bij Lamb Weston/Meijer, een producent van diepvriesaardappelproducten.

Naast Jan-Willem van der Meere is ook Arnoud Roebers (Rabobank) toegetreden tot het bestuur voor de portefeuille Focusgroepen & Communities.

De Vereniging Nederlandstalige SAP gebruikers (VNSG) is sinds 1988 een platform voor SAP-gebruikers in Nederland en Vlaanderen. De vereniging heeft dertig focusgroepen, een eigen website, een magazine en diverse nieuwsbrieven. Ook worden er themadagen, webinars, bijeenkomsten en een jaarlijks congres georganiseerd. De VNSG is de oudste SAP-gebruikersvereniging en telt 750 aangesloten organisaties.