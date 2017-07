Onderzoek: Ict-branche in EU blijft mannenwereld

Hoeveel ict’ers werken er in Europa?

In 2016 waren in de EU in totaal 8,2 miljoen ict’ers in dienst. Dat is goed voor 3,7 procent van de beroepsbevolking. In vergelijking met vijf jaar geleden is het aantal ict-professionals met 1,8 miljoen specialisten toegenomen. In 2011 waren er ruim 6,3 miljoen mensen werkzaam als ict-professional (drie procent van de beroepsbevolking).

In welk land werken de meeste ict’ers?

Het Verenigd Koninkrijk, Duitsland en Frankrijk hebben het grootste aantal ict’ers in dienst. Het gaat om respectievelijk 1,6 miljoen, 1,5 miljoen en één miljoen ict-specialisten.

Als we kijken naar het grootste aandeel van ict’ers in de beroepsbevolking, bestaat de top vijf uit Finland (6,6 procent), Zweden (6,3 procent), Estland (5,3 procent), V.K. (5,1 procent) en Nederland (5 procent). België valt met 4,2 procent procent net buiten de top vijf.

Waar zijn de ict-vacatures het moeilijkst in te vullen?

In de Europese Unie ervaart gemiddeld 41 procent van de grootbedrijven problemen met de invulling van ict-vacatures. In Tsjechië is dit probleem het grootste: 66 procent had moeite om ict’ers te vinden. Ook in Slovenië (63 procent), Oostenrijk en Luxemburg (beide 61 procent) heeft het bedrijfsleven moeite om de ict-vacatures te weg te werken. België valt net buiten de top 4 (59 procent) en ook in Nederland is het voor 57 procent van de aangeboden ict-banen moeilijk een geschikte kandidaat te vinden.

Waar hebben de meeste ict’ers hoger onderwijs gevolgd?

Zes op de tien ict’ers heeft een diploma gehaald in het hoger onderwijs. Het aandeel van ict-professionals met een diploma op zak is het hoogs in Ierland (82 procent), Litouwen (80 procent) en Spanje (79 procent). Ook België scoort goed: daar heeft 76 procent het hoger onderwijs afgerond. Nederland scoort met 60,9 procent net onder het Europees gemiddelde van 61,8 procent.

Waar werken de jongste ict’ers?

In Europa is gemiddeld één op de drie ict-professionals jonger dan 35 jaar. In Malta, Letland, Polen en Litouwen is meer dan de helft van de ict’ers onder de 35 jaar. Het aandeel van deze leeftijdscategorie is aanzienlijk lager in Italië. Daar drie kwart van de ict-specialisten boven de 35 jaar. Nederland en België scoren gemiddeld.