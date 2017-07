Van Vliet directeur accountingtak Wolters Kluwer

Toename winst

Het nieuws over de aanstelling van Van Vliet valt samen met de bekendmaking van de halfjaarcijfers over 2017 van het informatieconcern. Hieruit blijkt dat Wolters Kluwer zijn winst in het afgelopen halfjaar met een derde heeft verhoogd.



De informatieleverancier dankt de stijging aan de verkoop van zijn transportdienstendivisie in juni, die 55 miljoen euro bijdraagt aan het resultaat. De totale winst komt uit op 266 tegen 199 miljoen euro in dezelfde periode een jaar eerder. De opbrengsten kwamen uit op een kleine 2,2 miljard euro. De autonome omzetgroei bedroeg twee procent.



Wolters Kluwer maakte vrijdag bekend ook activiteiten in het Verenigd Koninkrijk van de hand te doen voor een bedrag van dertien miljoen euro. Het gaat om publicaties die voornamelijk gebruikt worden door hr-, gezondheidszorg-, en veiligheidsmedewerkers.



Topvrouw Nancy McKinstry licht toe: ‘De resultaten komen overeen met onze verwachtingen en ons doel voor heel 2017. Ook boeken we vooruitgang wat betreft de integratie van overgenomen bedrijven.’