Murw geslagen topman Infosys ruimt veld

In een verklaring op de website van Infosys stelt de afzwaaiende topman onder meer dat het voortdurend moeten weerleggen van beschuldigingen aan zijn adres hem veel tijd en energie kost. Daardoor merkt Sikka dat hij niet meer met volle concentratie leiding kan geven aan het veranderingstraject dat hij samen met de andere bestuursleden in gang heeft gezet.

Sikka gaat er in zijn brief niet op in, maar de beschuldigende vinger van hem en de andere bestuursleden gaat vooral naar mede-oprichter N.R. Narayana Murthy. Die bleef maar doorgaan over de eerdere beschuldiging dat het bestuur zou hebben geprofiteerd van de overname van Panaya in februari 2015 door Infosys. Uit een onderzoek van het bureau Gibson, Dunn & Crutcher was juist naar voren gekomen dat hiervoor geen bewijs was. Volgens Murthy bleek bovendien dat Sikka niet geschikt was als ceo (chief executive officer); hij bleef in zijn ogen te veel acteren als een technologiedirecteur, een post die Sikka jarenlang bij softwareconcern SAP had bekleed voordat hij overstapte naar Infosys.

Sikka blijft nog wel als 'executive vice chairman' totdat een nieuwe topman is benoemd. Zijn taken als 'chief executive officer' worden waargenomen door Pravin Rao.

Bij het in 1981 opgerichte Infosys werken wereldwijd zo'n tweehonderdduizend man. Het Indiase it-bedrijf is ook in de Benelux actief. In 2017 behaalde het concern een omzet van 10,2 miljard dollar en een winst van 2,1 miljard dollar.