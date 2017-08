ABN Amro trekt hoofd UX-design Bol.com aan

Joost Bröker, die leiding gaf aan het UX-design-team van webwinkel Bol.com, stapt over naar ABN Amro. Hij is per 1 september 2017 de nieuwe 'director design' bij ABN Amro Digital Banking. Bröker wordt binnen deze tak verantwoordelijk voor het verder professionaliseren van de online content en gebruikerservaringen.

Als 'director design' maakt Bröker deel uit van het team van Frank Verkerk, de 'chief digital officer' van de bank. Met deze nieuwe functie wil het bankiershuis met Digital Banking beter voldoen aan de verwachtingen die klanten tegenwoordig hebben bij het doen van hun digitale bankzaken. De bank beschikt over eigen User Experience (UX)-medewerkers en een zogeheten Usability Lab, waarbij de vormgeving van digitale tools met klanten wordt getest.

